Названа дата переговоров России и США по ситуации на Украине

Названа дата переговоров России и США по ситуации на Украине
10 января Россия и США проведут переговоры. Фото: Pixabay

Переговоры России и США по ситуации вокруг Украины состоятся 10 января.

Соединенные Штаты рассчитывают провести диалог с Россией 10 января. Предварительно, заседание Совета Россия — НАТО намечено на 12 января, а на 13 января назначены переговоры представителей РФ и ОБСЕ, сообщили «РИА Новости».

Встреча между уполномоченными лицами будет посвящена ситуации вокруг Украины, безопасности в Европе, а также контролю над вооружениями

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Джо Байден предупредил Владимира Путина об отправке военных в страны НАТО в случае вторжения на Украину. По его словам, в случае кризисной ситуации вокруг Украины Россия столкнется с экономическими последствиями. Он также подчеркнул, что США и НАТО не обязаны применять военную силу для защиты Украины. Байден добавил, что возможность применения войск США в одностороннем порядке для защиты Украины в повестке не стоит.

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