ПФР расширит меры поддержки граждан в 2022 году

В дальнейшем у россиян появится возможность подавать электронные заявления через госуслуги. Фото: pixabay

В дальнейшем у россиян появится возможность подавать электронные заявления через госуслуги. Фото: pixabay

Пенсионный фонд России в следующем году собирается расширить меры социальной поддержки, включив в перечень те, которые сейчас назначают органы соцзащиты и Роструд.

Как сообщается на сайте ПФР, с 2022 года будет упрощен порядок получения выплат: россиянам больше не придется самостоятельно собирать пакет документов. Для этого фонд будет самостоятельно запрашивать необходимые данные в профильных ведомствах.

Для оформления социальных пособий в большинстве случаев будет достаточно обратиться в клиентскую службу ПФР. В дальнейшем у россиян появится возможность подавать электронные заявления через госуслуги.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пенсионеры получат выплату за детей в январе.