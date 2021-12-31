Стало известно, с кем Путин встретит Новый год

Владимир Путин отдохнет первые несколько дней, а затем будет заслушивать и читать доклады, изучать документы. Фото: kremlin.ru

Владимир Путин отдохнет первые несколько дней, а затем будет заслушивать и читать доклады, изучать документы. Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин встретит Новый год в окружении родных и близких людей.

Ранее глава государства пошутил, что в новогоднюю ночь будет слушать поздравление президента.

«Сидеть вместе с близкими, встречать Новый год, слушать президента» — сказал Путин в эфире телеканала «Россия-1».

По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, новогодние праздники у российского лидера будут проходить в частично рабочем режиме, сообщили «РИА Новости». Отдых продлится лишь пару дней.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что власти столицы решили ограничить доступ на Красную площадь 31 декабря с 17:00 в связи с новой коронавирусной инфекцией. Такая мера необходимо для здоровья и безопасности горожан и гостей города.

В период новогодних каникул в Москве будут проводиться контрольно-профилактические мероприятия, направленные на обеспечение безопасности горожан и охрану общественного порядка.