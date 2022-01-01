Грохот фейерверков привел к массовому бегству собак в Петербурге

Каждый после новогодней ночи сотни собак оказываются на улице. Причиной тому являются грохот фейерверки и взрыв петард. Непривычный шум провоцирует у собак панику и животные в страхе бегут куда глаза глядят. В этом году соцсети снова пестрят объявлениями пропавших собак с ошейниками. Хозяева массово разыскивают своих питомцев после празднования Нового года. Gazeta.SPb собрала объявления в надежде, что владельцы найдут своих любимых питомцев.

Одну потерявшуюся собаку нашли у станции метро «Рыбацкое». Пес породы вельшь-корги в фиолетовом комбинезоне убежал от своих хозяев, видимо, испугавшись громкого шума.

Маленькая такс одиноко бегала по 2-му Рабфаковскому переулку.

В Ломоносовском районе нашли собаку породы Хаски.

«ДНП Сергеевка!!! Собака, судя по всему, испугалась салюта», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

«У нас пропала собака около 17 ти часов в районе 76 дома по Народной улице! Собака взрослая 14 лет , глухая! На ней ошейник! Жила не дома, в парадной, по этому могла спокойно выйти по своим делам и вернуться обратно! Дольше часа никогда одна не гуляла, всегда возвращалась, соседи ей открывали дверь! Выстрелов боялась! Собака не агресивная, очень контактная!», — пишут хозяева одной собаки в той же группе.

Кроме того, русско-европейску лайку заметили в электричке по маршруту Витебский-Новолисино. Как пес там оказался неизвестно. По словам очевидцев, собака села в Вырице.

«Пропала собака. Вырвалась, испугавшись петарды 31 декабря около 22 часов вечера, в районе Колеса на Ленинском проспекте 95. Брабансон, окрас коричневый с черным, кобель. Просим помощи в поиске», — говорится в еще одном объявлении в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

«С 31 декабря на 1 января примерно в 2:50 ночи нас убежал питомец, испугался фейерверков. В последний раз был замечен на Дальневосточном у дома 46. Зовут Бася», — пишут хозяева еще одной пропавшей в новогоднюю нось собаки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев предостерег собачников от прогулок со своими питомцами в новогоднюю ночь.