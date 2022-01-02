Пять трупов: под Рязанью из-за гололёда произошло ДТП с автобусом

Дорога была очень скользкой. Фото: Pixabay

Дорога была очень скользкой. Фото: Pixabay

Была названа причина дорожно-транспортного происшествия под Рязанью, в результате которого скончались пять человек. с пятью погибшими под Рязанью.

Об этом пишет «Интерфакс», ссылаясь на оперативный штаб на месте чрезвычайной ситуации.

Оказалось, что сильный гололед стал причиной смертельной с автобусом, в итоге пять человек погибли.

Отмечается, что водитель не справился с управлением на слишком скользкой дороге и влетел в опору.

Автобус 2 января направлялся из Москвы в Астрахань. Согласно предварительным данным, 16 человек пострадали. В общей сложность в общественном транспорте находилось 56 пассажиров.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что сотрудники МЧС деблокировали пострадавшего в ДТП на Киевском шоссе.