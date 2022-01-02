Премьер-министр Финляндии допустила вступление страны в НАТО

Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что у страны есть право подать заявку на вступление в НАТО.

Как передает Yle, глава правительства отметила, что Финляндия имеет вполне реальную возможность подать заявку на членство в Североатлантическом Альянсе. Марин подчеркнула, что Суоми дорожит свободой выбора принимать собственные решения в вопросах безопасности.

Также премьер-министр заявила, что в настоящее время оценивается обстановка в регионе, и по результатам оценки Финляндия примет решение о подаче заявления на вступление в НАТО.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Владимир Путин потребовал от НАТО немедленных гарантий безопасности России.