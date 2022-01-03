Двоих детей госпитализировали после лобового ДТП на трассе М-10

Машины заметно пострадали в ДТП на М-10. Фото: скриншот "Аварийно-спасательная служба ЛО" "ВКонтакте"

Машины заметно пострадали в ДТП на М-10. Фото: скриншот "Аварийно-спасательная служба ЛО" "ВКонтакте"

На трассе М-10 произошло лобовое ДТП с участием легковых авто. В результате столкновения пострадали дети.

Дорожный инцидент случился утром в понедельник, 3 января, в деревне Ушаки. Подробности рассказали в пресс-службе аварийно-спасательной службы Ленинградской области.

Дорогу не смогли поделить Jeep и Toyota. В результате в автомобиле Toyota пострадали четыре человека, в том числе двое несовершеннолетних.

Спасатели деблокировали пострадавших и передали сотрудникам скорой помощи. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что вечером в Бокситогорском районе Ленобласти произошло массовое ДТП с летальным исходом. В результате столкновения 50-летняя пассажирка Datsun скончалась от полученных травм на месте происшествия, 43-летнего водителя госпитализировали в тяжелом состоянии.