Сенат США готовит новые санкции против «Северного потока — 2»

В Республиканской партии США выразили уверенность в том, что сенат примет законопроект о санкциях против газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источник.
«Мы подавляющим большинством победим в этом голосовании», — заявил собеседник издания.
Голосование по законопроекту о санкциях должно состояться 14 января.
Напомним, что в рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложили трубопровод для доставки российского газа в страны Европы. Мощность газопровода — 55 млрд кубических метров газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занималась компания Nord Stream 2 AG.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что уложена последняя труба второй нитки «Северного потока — 2».