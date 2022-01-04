Сенат США готовит новые санкции против «Северного потока — 2»

Сенат США готовит новые санкции против &#171;Северного потока — 2&#187;
В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

В Республиканской партии США выразили уверенность в том, что сенат примет законопроект о санкциях против газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источник.

«Мы подавляющим большинством победим в этом голосовании», — заявил собеседник издания.

Голосование по законопроекту о санкциях должно состояться 14 января.

Напомним, что в рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложили трубопровод для доставки российского газа в страны Европы. Мощность газопровода — 55 млрд кубических метров газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занималась компания Nord Stream 2 AG.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что уложена последняя труба второй нитки «Северного потока — 2».

газопровод северный поток - 2 США


 

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