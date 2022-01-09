Путин примет участие в заседании ОДКБ по Казахстану 10 января

Президент России Владимир Путин примет участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Внеочередная сессия Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) должна состояться 10 января в формате видеоконференции. Участники встречи обсудят меры по нормализации обстановки в Казахстане.

Как сообщали в пресс-службе Кремля, Песков подчеркнул, что предстоящая сессия ОДКБ пока не планирует подписание каких-либо документов.

Напомним, массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Жители республики выступили против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ. В Алма-Ате произошли столкновения граждан с силовиками, для разгона протестующих применили газ и светошумовые гранаты. По всей республике был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что российский МИД зарегистрировал примерно 1,6 тысяч заявок граждан России, желающих вернуться из Казахстана на родину вывозными рейсами. Перелеты осуществляют самолеты военно-транспортной авиации Министерства обороны РФ.