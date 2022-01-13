После убийства пятилетней девочки в Костроме возбудили дело против полицейских

СК после убийства девочки в Костроме возбудил новое дело — о халатности полицейских, которые не проследили за освободившимся из колонии педофилом. Об этом рассказал глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

«Возбуждено еще одно уголовное дело — по признакам халатности в действиях должностных лиц городского отдела полиции №2, которые, по версии следствия, ненадлежаще осуществляли административный надзор, установленный по решению суда за освободившимся осужденным», — приводит его слова РИА «Новости».

В Костроме правоохранительные органы задержали двух мужчин, подозреваемых в изнасиловании и убийстве пятилетней девочки. Ребенка убили 4 января. Согласно информации следствия, малышка ненадолго вышла на улицу, тогда ее похитили двое мужчин. Тело ребенка с множественными ножевыми ранениями нашли в комнате одного из общежитий города Костромы. Один из задержанных по подозрению в убийстве ребенка оказался педофилом-рецидивистом.

Глава СК России Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве девочки.

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