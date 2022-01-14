В МИД допустили вероятность размещения военной инфраструктуры на Кубе

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, говоря о возможности размещения военной инфраструктуры России на Кубе и в Венесуэле, сказал, что не хочет ничего подтверждать или исключать.

«Я не хочу ничего ни подтверждать, ничего ни исключать здесь тоже не буду», — приводит его слова телеканал RTVI.

Он также добавил, что Россия может провести мероприятия по линии Военно-морского флота (ВМФ), если Соединенные Штаты продолжат оказывать военное давление на РФ.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что по словам Рябкова, Штаты должны научиться договариваться на основе баланса интересов, а не навязывать какие-то свои односторонние схемы или выдвигать ультиматумы. Рябков добавил, что Россия готова налаживать отношения с США и уже выступила со своими инициативами.