Около Эрмитажа больше нет общественного бесплатного туалета

Около Эрмитажа больше нет общественного бесплатного туалета
Около Эрмитажа больше нет общественного бесплатного туалета. Фото: Baltphoto

В Северной столице решением Министерства культуры РФ был демонтирован общественный туалет на Дворцовой площади.

Теперь около Эрмитажа нет общественного туалета. Об этом сообщает пресс-служба «Водоканала». По мнению Минкульта, туалет располагался на территории объекта культурного наследия федерального значения. Таким образом на устранение туалета было выдано соответствующее предписание.

С начала 2022 года общественные туалеты в городе стали бесплатными. Заниматься затратами на обслуживание будут власти. На сегодняшний день на жители Петербурга могут бесплатно посещать 651 общественный туалет, из которых 214 стационарные.

Также в общее число обслуживаемых единиц входит 34 модульных туалета с накопительными емкостями для установки в садах и парках, 21 передвижной санитарно-гигиенический комплекс на базе автомобильного шасси, 291 передвижной туалет, а еще 91 туалет сетевой модульный.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что из бюджета правительство Санкт-Петербурга выделило 447 млн рублей на то, чтобы жители и гости Петербурга могли бесплатно ходить в общественные туалеты.

«Водоканал Петербурга» бесплатный туалет дворцовая площадь минкульт новости СПб


 

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