В Петербурге внук-рецидивист обокрал своего деда на полмиллиона

В Петербурге внук-рецидивист обокрал своего деда на полмиллиона
Пожилого мужчину обокрал собственный внук. Фото: Google Maps
Мужчина пять раз привлекался к уголовной ответственности, в том числе по статье о наркотиках, о краже и по умышленному уничтожению или повреждению имущества.
Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 17 января в отдел полиции обратился 79-летний мужчина, проживающий на проспекте Кузнецова. Он заявил, что в период с конца декабря прошлого года по 15 января 2022 года его 39-летний внук, который проживает в той же самой квартире, что и пенсионер, похитил 495 тыс. рублей.
Правоохранительные органы составили ориентировку. Оперативники изъяли следы рук. Заведено уголовное дело по статье «Кража».
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленинградской области мужчину, возвращавшегося с пилорамы, избили до смерти.
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