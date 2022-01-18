В Петербурге внук-рецидивист обокрал своего деда на полмиллиона

Мужчина пять раз привлекался к уголовной ответственности, в том числе по статье о наркотиках, о краже и по умышленному уничтожению или повреждению имущества.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 17 января в отдел полиции обратился 79-летний мужчина, проживающий на проспекте Кузнецова. Он заявил, что в период с конца декабря прошлого года по 15 января 2022 года его 39-летний внук, который проживает в той же самой квартире, что и пенсионер, похитил 495 тыс. рублей.

Правоохранительные органы составили ориентировку. Оперативники изъяли следы рук. Заведено уголовное дело по статье «Кража».