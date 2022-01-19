Заместителя главы Минтранса Токарева подозревают в коррупции

Заместителя главы Минтранса Токарева подозревают в коррупции
Заместителя главы Минтранса Токарева подозревают в коррупции. Фото: Министерство транспорта Российский Федерации

Заместителя главы Минтранса Владимира Токарева задержали по делу о коррупции.

На настоящий момент Токарев проходит по делу, как подозреваемый. Замминистра транспорта РФ был доставлен в доставлен в Управление на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что уголовное дело в отношении Токарева не связано с работой в ведомстве. Ситуация касается того периода, когда замминистра был замглавы компании «Спецтрансстрой».

До этого в рамках данного дела о мошенничестве был арестован бывший замглавы Минстроя Юрий Рейльян. Подчеркивается, что оперативные действия проводят сотрудники службы экономической безопасности ФСБ России.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что бывших руководителей кадастровой палаты Ленинградской области суд приговорил к реальным срокам и штрафам более чем на 75 миллионов рублей за получение взяток.

Владимир Токарев коррупция минтранс подозреваемый Россия


 

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Заместителя главы Минтранса Токарева подозревают в коррупции
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