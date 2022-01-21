В России разработают законопроект по снижению ипотечных ставок

В России разработают законопроект по снижению ипотечных ставок
Нововведение позволит значительно упростить выпуск ипотечных облигаций для кредитных компаний. Фото: pixabay.com

В Министерстве финансов России разработали план по открытию доступа к кредитным историям заемщиков при секьюритизации (одной из форм финансирования).

Доступ откроют Единому институту развития в жилищной сфере («Дом.РФ»). Нововведение должно снизить стоимость ипотеки в России, данный законопроект намерен разработать Минфин.

Как сообщили «Известия», речь о процедуре выпуска ценных бумаг, позволяющей банку снизить нагрузку на капитал и разморозить часть средств, чтобы пустить в оборот.

Документ могут внести в Госдуму в феврале 2023 года, следует из плана законопроектной деятельности правительства.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что рынок ипотечного кредитования в России начал «прощупывать» ставку в 10% годовых. По прогнозам экспертов, к середине текущего года она может достичь 12%. Эксперты отмечают, что любое повышение ставок на данный момент имеет характер выжидания.

ипотека минфин рф экономика


 

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