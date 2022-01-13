Эксперты: ставки по ипотеке резко вырастут

ставки по ипотеке в России могут вырасти до 12% к середине года. Фото: pixabay.com

ставки по ипотеке в России могут вырасти до 12% к середине года. Фото: pixabay.com

Рынок ипотечного кредитования в России начал «прощупывать» ставку в 10% годовых. По прогнозам экспертов, к середине текущего года она может достичь 12%.

Накануне банк ВТБ заявил, что с 11 января ставки по предоставляемым им ипотечным кредитам вырастут на один процентный пункт — до 10,3% годовых. Это коснется как для готового, так и для строящегося жилья. Специалисты отмечают, что это закономерное и ожидаемое явление.

«Повышение ставки ВТБ на один процентный пункт – полностью рабочий момент, рынок живет в непрерывном тренде повышения-снижения ставок. Часть банков повысила свои ставки в конце 2021 года – те, кто не успел, сделают это вслед за ВТБ до конца января», — отметил главный эксперт компании «Русипотека» Сергей Гордейко.

При этом отмечается, что любое повышение ставок на данный момент имеет характер выжидания. Число заявок, поступающих от клиентов в январе незначительно снижается, а банки в свою очередь позволяют себе любые движения по ставке с целью посмотреть, как будет развиваться ситуация дальше, сообщает РИА «Новости».

При этом младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Екатерина Щурихина прогнозирует, что в ближайшем обозримом будущем банки будут стремиться к удержанию своих позиций за счет снижения маржи, повышая ставки медленнее, чем растет ключевая ставка. По ее словам, психологический барьер в 10% годовых преодолеют все крупные игроки, однако благодаря программам льготной и семейной ипотеки средняя ставка будет все-таки ниже этого уровня.

«В первом полугодии произойдет увеличение ставок на 1-2 процентных пункта. Таким образом, при сохранении спроса средняя ставка по ипотеке к середине 2022 года может достичь 12% годовых», — считает основатель компании Realiste Алексей Гальцев.

По словам директора розничных продуктов банка «Дом.РФ» Евгения Шитикова, повышение ставок будет носить не долгосрочный характер, и уже во второй половине этого года, возможно, будет наблюдаться стабилизация и появится тенденция на снижение процентной ставки по ипотеке.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что покупка жилья в кредит остается весьма востребованной даже в эпидемию коронавируса. К тому же, в настоящее время фиксируются рекордно низкие ставки по ипотечным кредитам.