В Петербурге пешеход попал под колеса легкового автомобиля.
Инцидент случился на пешеходном переходе в Девяткино вечером 22 января. По словам очевидцев, девушка осталась жива. На место происшествия прибыла скорая.
«На пешеходном в Девяткино сбили девушку или женщину. Грузили в скорую. Живая», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».
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