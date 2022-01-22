В Девяткино сбили девушку

В Девяткино сбили девушку
Инцидент случился на пешеходном переходе в Девяткино. Фото: https://vk.com/spb_today

В Петербурге пешеход попал под колеса легкового автомобиля.

Инцидент случился на пешеходном переходе в Девяткино вечером 22 января. По словам очевидцев, девушка осталась жива. На место происшествия прибыла скорая.

«На пешеходном в Девяткино сбили девушку или женщину. Грузили в скорую. Живая», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что мужчина стал фигурантом уголовного дела после смертельного ДТП с велосипедисткой под Санкт-Петербургом. Водитель авто «Форд Фокус», двигаясь в сторону города Любань, не справился с управлением.

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