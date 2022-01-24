Банк России начал операцию по спасению рубля, приостановив покупку иностранной валюты

В понедельник, 24 января, Центробанк с 15:00 объявил о приостановке покупки иностранной валюты. Это произошло в рамках бюджетного правила.

О приостановке покупки иностранной валюты сообщили на сайте регулятора. Отмечается, что Банк России предпринял попытку спасти рубль от обвала на фоне обострения ситуации вокруг Украины. В связи с этим доллар и евро стали дешевле на 50 копеек.

В настоящий момент, на 18:40 часов по московском времени доллар стоит 77,36 рублей, евро установилось около 87,59. Эти данные указываются на сайте Банка России.

Падение российского рынка произошло на фоне обострения ситуации вокруг Украины, так как НАТО приняло решение усилить группировку в Восточной Европе, пишет ТАСС. Это интерпретировали как ответ на российский ультиматум.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что если Минфин прекратит скупать валюту и начнет продавать, то курс доллара может опуститься и до 30 рублей, считает эксперт.