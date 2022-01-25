Госдеп: США не пойдут на уступки России в вопроса безопасности

Госдеп: США не пойдут на уступки России в вопроса безопасности
Вашингтон не пойдет на уступки Москве. Фото: unsplash

Администрация США не собирается идти на какие-либо уступки России по гарантиям безопасности, заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.

По словам Прайса, Вашингтон не пойдет на уступки Москве, считая, что прогресс в этих переговорах должен быть основан на взаимных шагах.

«Это означает, что России также придется что-то делать в целях обеспечения нашей безопасности», — заявил представитель Госдепа.

Нед Прайс добавил, что перед тем, как пойти на подобные шаги, Штаты проконсультируются с партнерами, в том числе Украиной, с которой они открыты относительно вопросов и прогресса.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что США попросили Россию не раскрывать ответ по гарантиям безопасности.

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