Госдеп: США не пойдут на уступки России в вопроса безопасности

Вашингтон не пойдет на уступки Москве. Фото: unsplash

Вашингтон не пойдет на уступки Москве. Фото: unsplash

Администрация США не собирается идти на какие-либо уступки России по гарантиям безопасности, заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.

По словам Прайса, Вашингтон не пойдет на уступки Москве, считая, что прогресс в этих переговорах должен быть основан на взаимных шагах.

«Это означает, что России также придется что-то делать в целях обеспечения нашей безопасности», — заявил представитель Госдепа.

Нед Прайс добавил, что перед тем, как пойти на подобные шаги, Штаты проконсультируются с партнерами, в том числе Украиной, с которой они открыты относительно вопросов и прогресса.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что США попросили Россию не раскрывать ответ по гарантиям безопасности.