Выдача кредитов наличными в России в 2021 году выросла на треть

За весь 2021 год граждане получили 19,3 миллиона потребительских кредитов. Фото: Pixabay

За весь 2021 год граждане получили 19,3 миллиона потребительских кредитов. Фото: Pixabay

Россияне в 2021 году взяли 19,3 миллиона кредитов наличными, это на треть больше, чем в 2020 году.

Согласно данным сервиса «Кредистория», в декабре жители России взяли 1,76 миллиона кредитов наличными, что на 22% больше, чем годом ранее (1,44 миллиона кредитов). А за весь 2021 год граждане получили 19,3 миллиона потребительских кредитов — на 33% больше, чем за весь 2020 год (14,5 миллиона кредитов).

Самый крупный рост кредитования по сравнению с 2020 годом наблюдался в Москве и Подмосковье (плюс 38%), Тюменской области (38%), Татарстане (39%) и Иркутской области (40%). Наименьший — в Удмуртии, Алтайском крае, а также Самарской и Омской областях (во всех регионах рост составил 28%).

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что всего 15% россиян никогда не брали кредит.