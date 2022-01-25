Выдача кредитов наличными в России в 2021 году выросла на треть

Выдача кредитов наличными в России в 2021 году выросла на треть
За весь 2021 год граждане получили 19,3 миллиона потребительских кредитов. Фото: Pixabay

Россияне в 2021 году взяли 19,3 миллиона кредитов наличными, это на треть больше, чем в 2020 году.

Согласно данным сервиса «Кредистория», в декабре жители России взяли 1,76 миллиона кредитов наличными, что на 22% больше, чем годом ранее (1,44 миллиона кредитов). А за весь 2021 год граждане получили 19,3 миллиона потребительских кредитов — на 33% больше, чем за весь 2020 год (14,5 миллиона кредитов).

Самый крупный рост кредитования по сравнению с 2020 годом наблюдался в Москве и Подмосковье (плюс 38%), Тюменской области (38%), Татарстане (39%) и Иркутской области (40%). Наименьший — в Удмуртии, Алтайском крае, а также Самарской и Омской областях (во всех регионах рост составил 28%).

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что всего 15% россиян никогда не брали кредит.

кредит кредиты наличными потребительские кредиты


 

Новости партнеров
Пожилой житель Пушкина чуть не лишился квартиры и денег, подозреваемого задержали в Тосно
Пожилой житель Пушкина чуть не лишился квартиры и денег, подозреваемого задержали в Тосно
Умерла Екатерина Сибирякова, сыгравшая в
Умерла Екатерина Сибирякова, сыгравшая в "Петербургских тайнах"
Названа температура во время COVID-19, при которой нельзя принимать жаропонижающие
Названа температура во время COVID-19, при которой нельзя принимать жаропонижающие
Психолог о готовности спонсоров спать с Волочковой: «Они выстроятся в очередь»
Психолог о готовности спонсоров спать с Волочковой: «Они выстроятся в очередь»
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Выдача кредитов наличными в России в 2021 году выросла на треть
С середины июля Красногвардейский район с Финляндским вокзалом свяжет ...
Доклад ЦБ о регулировании криптовалют насторожил инвесторов
Комитет Совфеда по социальной политике поддержал законопроект об индексации ...
Saxo Bank: мировая экономика переживает энергетический кризис, ...
Роспотребнадзор объяснил рекомендацию по тестированию работников на COVID-19
Массовый блэкаут в Центральной Азии: что известно на данный час
Сбитая электричкой в Стрельне женщина сбежала от медиков