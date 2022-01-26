В Ленобласти лжеминер от лица ученика сообщил о заложенном тротиле в школе

В Ленобласти лжеминер от лица ученика сообщил о заложенном тротиле в школе
Две школы в Ленинградской области были "заминированы". Фото: pixabay

В Волосовском районе Ленинградской области решается вопрос о заведении уголовного дела по факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 25 января, в полицию из ФСБ сообщили о письме, направленном на электронную почту службы, согласно которому в городе Волосово заминированы две школы. В сообщении подразумевалось, что пишет ученик заведения.

Администрации школ решили, что необходимо провести эвакуацию. Из одного заведения вывели 600 учеников и 72 человека рабочего персонала, из другой же — 148 учеников и 15 человек персонала.

К счастью, при осмотре зданий взрывчатых веществ и взрывных устройств не обнаружено.

Раннее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пресс-служба судов Петербурга сообщила о минировании своих зданий.

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