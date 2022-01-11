Пресс-служба судов Петербурга сообщила о минировании своих зданий

Пресс-служба судов Петербурга сообщила о минировании своих зданий
Суды Петербурга получили сообщения о минировании. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Информацию о минировании получили Смольнинский, Приморский и Петродворцовый районные суды. Им пришли письма о подложенных взрывных устройствах.

Об этом сегодня, во вторник, 11 января сообщили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Служба информации учреждений также опубликовала фотографию с сообщением минера.

«Заминированы районные суды, магазины, склады, и офисы х5 reteil group в Воронеже, Туле, Мурманске и Питере.», — говорится в тексте на изображении.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленинградской области «заминировали» школу и торговый центр. Оперативники провели осмотр помещений. К счастью, взрывчатых веществ и взрывных устройств обнаружено не было, эвакуация не проводилась.

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Пресс-служба судов Петербурга сообщила о минировании своих зданий
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