Пресс-служба судов Петербурга сообщила о минировании своих зданий

Информацию о минировании получили Смольнинский, Приморский и Петродворцовый районные суды. Им пришли письма о подложенных взрывных устройствах.

Об этом сегодня, во вторник, 11 января сообщили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Служба информации учреждений также опубликовала фотографию с сообщением минера.

«Заминированы районные суды, магазины, склады, и офисы х5 reteil group в Воронеже, Туле, Мурманске и Питере.», — говорится в тексте на изображении.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленинградской области «заминировали» школу и торговый центр. Оперативники провели осмотр помещений. К счастью, взрывчатых веществ и взрывных устройств обнаружено не было, эвакуация не проводилась.