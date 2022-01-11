В Ленобласти «заминировали» школу и торговый центр

В Ленобласти &#171;заминировали&#187; школу и торговый центр
Сообщение о "минировании" пришло на почту. Фото: Pixabay

Кроме двух объектов Ленинградской области «досталось» еще и учреждениям в Люберцах и Подольске.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 10 января, рано утром полиции сообщили об информации, поступившей на почту УФСБ по Петербургу и Ленобласти.

Злоумышленник заявил, что якобы заминировал четыре объекта, в том числе школу в Волосовском районе, расположенную на Гатчинском шоссе 10 и торговый центр «Ребус» в Кингисеппском районе по адресу проспект Карла Маркса, 42.

оперативники провели осмотр помещений. К счастью, взрывчатых веществ и взрывных устройств обнаружено не было, эвакуация не проводилась.

В данный момент решается вопрос о заведении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что консульство Казахстана в Петербурге эвакуировали из-за сообщения о минировании.

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