Песков: у России «есть причины для беспокойства» из-за переброски войск США

Переброска американских войск в Европу является доказательством того, что у России есть причины для беспокойства. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Речь идет о переброске 8,5 тыс. американских военнослужащих. Мнением. Официальный представитель Кремля поделился в беседе с журналистом телеканала CNN.

По словам Пескова, переброска американских войск означает, что таким образом Штаты продолжают наращивать напряженность в Европе.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пресс-секретарь президента РФ назвал недостоверными сообщения Госдепартамента о том, что Россия передала США свой ответ на предложения по гарантиям безопасности. Он отметил, что в Кремле пока не знают, когда Москва даст ответ на наработки Вашингтона, это будет зависеть от решения президента России Владимира Путина.