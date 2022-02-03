Встреча Путина и Кадырова прошла в Москве

Встреча Путина и Кадырова прошла в Москве
Кадыров доложил Путину об эпидемиологической обстановке по коронавирусу в Чечне. Фото: Кремль

Президент России Владимир Путин и глава Чечни Рамзан Кадыров провели встречу в Москве.

Как сообщается на сайте администрации Чечни, в ходе рабочей встречи Кадыров доложил главе государства о социально-экономической ситуации в республике.

Кадыров также доложил Путину об эпидемиологической обстановке по коронавирусу в Чечне. По его словам, благодаря эффективным мерам, которые принимаются под руководством президента, республике удается сохранить темпы развития в условиях пандемии. Он подчеркнул, что регион успешно выполняет программу вакцинации от COVID-19.

Помимо этого глава Чечни обратил внимание на улучшение демографических показателей республики и сокращение безработицы до 8%.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Рамзан Кадыров может участвовать в президентских выборах 2024 года.

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