«Задолбало ковидное болото»: Стас Пьеха объяснил, почему не общается с бабушкой

От домработницы эстрадной певицы Эдиты Пьехи прозвучало несколько обвинений в адрес внука Стаса, якобы тот забыл дорогу к дому бабушки. Тема всколыхнула общественность, но корень проблемы оказался намного серьезнее.

Недавно помощница 84-летней Пьехи по хозяйству обвинила Стаса, что он уже несколько лет не навещает свою бабушку и даже не звонит ей. Певец перестал уделять ей внимание, хотя во многом обязан известной родственнице за свою музыкальную карьеру и славу.

Именно поэтому слова домработницы, пожаловавшейся на поведение 41-летнего Стаса Пьехи, вызвало недовольство поклонников. К тому же подписчики певца и сами давно обратили внимание на то, что Пьеха давно не выкладывал в соцсетях фотографии с бабушкой. Более того, он не рассказывает не только об Эдите, но и поездках в Петербург, где живет его сын.

Недавно артист решил, что пришло время оправдаться за свои отношения с близкими. Пьеха признал, что действительно давно не виделся с любимыми родными, но у него на это есть серьезная причина.

«По правде, очень задолбало ковидное болото, неделю живешь — неделю существуешь. И так уже не первый месяц», — рассказывает певец в Instagram.

Артист откровенно признался, что сейчас у него много проблем со здоровьем. Болезни и недуги становятся преградой к встречам с родственниками, и даже не позволяют ему жить по привычному графику.

Пьеха рассказал подписчикам, что ему уже не терпится вновь заняться музыкой на студии и записать новые песни. Кроме того, певец мечтает организовать спорт-лагерь и оттачивать боевые навыки. Но звезде приходится откладывать глобальные изменения в своей жизни, а также встречи с бабушкой и сыном из-за вечных проблем со здоровьем.

«А вот нет, сиди с сосудами, суставами, бесконечными подобиями ОРЗ и подкатывающим зловонным дыханием пустоты, этой надоевшей уханьской тоски», — оправдался Пьеха.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Эдита Пьеха прокомментировала скандал с избиением ее правнука.