Вор пожертвований на 5 млн рублей из храма в Петербурге задержан

Подозреваемый в краже пожертвований задержан. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Подозреваемый в краже пожертвований задержан. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

В Петербурге полиция поймала подозреваемого в крупной краже пожертвований прихожан храма в честь Иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша».

Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Неизвестный вошел в храм на Цветочной улице и разбил стекло над чудотворным образом Пресвятой Богородицы. Он сорвал цепочки с крестиками, кольцами и другими пожертвованиями, а после сбежал. Ущерб предварительно оценили на пять миллионов рублей.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ о краже. Злоумышленника поймали спустя 17 часов возле торгового комплекса на Владимирском проспекте. В полиции выяснили, что в прошлом он уже был неоднократно судим за аналогичные преступления.

Все похищенное изъяли. В ближайшее время задержанному изберут меру пресечения.

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