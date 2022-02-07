Жители Петербурга подали более 10 тысяч заявок на дистанционные больничные

Жители Петербурга подали более 10 тысяч заявок на дистанционные больничные
Больничные будут открывать и закрывать дистанционно. Фото: pixabay

Жители Петербурга теперь могут закрыть больничный дистанционно. Такая возможность появилась 4 февраля.

Также, не выходя из дома, петербуржцы могут оформить больничный.

В пресс-службе комитета по информатизации и связи отметили, только за выходные в службу 122 поступило более 10 тысяч заявок на закрытие больничного и еще 400 обращений – на оформление, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Для того, чтобы открыть больничный лист, пациенту необходимо позвонить в службу «122» или же зайти на портал «Здоровье петербуржца». Обратившийся оставляет заявку, а затем ему остается лишь ждать звонка доктора поликлиники, в которой он наблюдается. После разговора врач выпишет больничный, длительность которого может составить максимум 7 дней.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, дается ли взрослым больничный, пока ребенок на карантине?

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Жители Петербурга подали более 10 тысяч заявок на дистанционные больничные
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