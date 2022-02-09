Учительница, уволенная из петербургской школы за стихи Хармса, опровергла слухи о своих судимостях

Учительница, уволенная из петербургской школы за стихи Хармса, опровергла слухи о своих судимостях
Серафима Сапрыкина. Фото: скриншот Facebook

Молодая женщина очень нервничала из-за сложившейся ситуации, однако опубликовала справку от МВД об отсутствии судимости.

Согласно документу, бывший педагог чиста перед законом.

Ранее в средствах массовой информации появились материалы, согласно которым, учительница, преподававшая в петербургской гимназии Серафима Сапрыкина, имеет судимости. Женщину разгневали домыслы. Она гневно отозвалась на слова журналистов на своей страничке в социальной сети в Facebook.

Отмечается, что документ, свидетельствующий об отсутствии судимостей Сапрыкиной, получен 21 июля 2021 года в отделе МВД на Литейном проспекте.

Напомним, что учительницу петербургской гимназии Серафиму Сапрыкину уволили после урока, на котором она прочитала старшеклассникам стихотворения репрессированных поэтов Александра Введенского и Даниила Хармса.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, Дмитрий Песков заявил, что увольнение петербургской учительницы за чтение стихов Хармса требует проверки.

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