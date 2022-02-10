Уволенная из петербургской гимназии учительница опровергла наличие судимости

Бывшая учительница Серафима Сапрыкина, уволенная из гимназии № 168, опровергла наличие у себя судимости.

«Знаете, это за границей добра и зла. Дураки разве сидят у нас в тех ведомствах? Фамилию значит можно сменить и вс`, ты несудим? Если бы это работало, то все бы так делали. Руки трясутся, но вот справка. Её не подделать, она с госуслуг. Что дальше? Я наркоманка?» — написала Сапрыкина в Facebook, приложив к посту соответствующую справку выданную ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Ранее «Mash на Мойке» сообщило, что педагога в 2008 году суд в Волгограде осудили на два года условно по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, после чего девушка изменила имя и фамилию, а также переехала в Северную столицу, где потеряла паспорт, чтобы получить новый.

Ранее глава Министерства просвещения Сергей Кравцов посоветовал административным работникам быть более чуткими по отношению к педагогам. Минпросвещения России проверит информацию об увольнении учительницы в Петербурге за чтение старшеклассникам стихов Даниила Хармса и Александра Введенского.

Напомним, учительницу петербургской гимназии Серафиму Сапрыкину вынудили уволиться после урока, на котором она прочитала стихотворения репрессированных поэтов Александра Введенского и Даниила Хармса. Об этом преподаватель рассказала на своей странице в соцсети Facebook.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что после того как учительница Серафима Сапрыкина рассказала, что ее вынудили уволиться из гимназии № 168 из-за чтения детям стихотворений Введенского и Хармса, в группе школы в социальной сети «ВКонтакте» стали появляться многочисленными комментарии.