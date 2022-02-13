«Грядет экологическая катастрофа»: Шуваловский лес утонул в грязных снежных потоках

Еще несколько дней назад жители Приморского района начали бить тревогу: на территории Шуваловского леса обнаружили сброшенный грязный снег, предположительно, прямо с улиц Санкт-Петербурга. Темная снежная масса оказалась настолько огромной, что горожане испугались: такими темпами экологическая катастрофа неминуема.

Один из жителей даже снял на видео, как спецтехника подъезжает к деревьям и подталкивает снег все дальше, чтобы освободить дорогу для новых снежных масс. Об этом сообщили в группе ВКонтакте «ЖК Шуваловский ЖКШ».

Шокированные тем, что предстало на видео, местные жители обратились в комитет по благоустройству. По мнению горожан, снег на территорию Шуваловского леса свозят незаконно. Но тут петербуржцев ждал неприятный «сюрприз»: в ведомстве ответили, что все происходящее согласовано с администрацией. Также прозвучало пояснение, что участок используется дорожными предприятиями в качестве пункта временного складирования снега.

«Комитет открывает дополнительно временные снегоприёмные пункты в районах по согласованию с администрациями и МЧС. Это обычная и уже годами отработанная практика», — заявили в комитете.

При этом в пресс-службе отметили, что все экологические нормы при складировании снега соблюдаются. При этом сами жители в этом совсем не уверены. Очевидцы подчеркивают, что всю зиму на территорию привозят черный снег. В результате образовалась огромная куча, которая по весне растает и приведет к заболачиванию Шуваловского леса, жалуются горожане.

Обратили внимание на проблему и активисты «Петербург-город перемен». Там отметили, что вывоз осадков с реагентами в Шуваловский лес может привести к экологической катастрофе. Инициативная группа поговорила с «Невскими новостями» и рассказала о плачевных последствиях, которые ожидаются, если все это не прекратить.

«Куда выгружают снег, если все же решают вывезти его с улиц Петербурга? Оказывается, что Шуваловский лес — лучшее место. Вот только местной экологии грозят катастрофические последствия», — заключили активисты.

И вот возникает, действительно, актуальный вопрос: где снегоплавильные пункты, о которых когда-то заявлялось властями? Вряд ли Шуваловский лес подходит для сброса снега больше, чем специально созданные для этого места.

Эколог Георгий Каваносян поделился своим мнением о ситуации с грязными кучами снега на территории леса. По словам эксперта, то, что сейчас происходит в районе ЖК «Шуваловский», не сходится, как минимум, с двумя федеральными статьями.

Каваносян предостерег, что реагенты, использующиеся в Санкт-Петербурге, имеют щелочную среду. Это неминуемо приведет к тому, что почвы в Шуваловском лесу будут иметь щелочную реакцию. В результате изменятся плодородные свойства почв.

По обращению в администрацию Приморского района ответа пока нет.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Санкт-Петербурге задержали шесть человек из высших кругов в ходе обысков на коммунальных и дорожных предприятиях города, которые прошли 8 февраля с целью выявить фигурантов «нечестной зимней уборки».