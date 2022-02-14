В Госдуме поддержали два проекта о признании ЛНР и ДНР

В Госдуме поддержали два проекта о признании ЛНР и ДНР
Оба постановления планируется внести на обсуждение Госдумы во вторник, 15 февраля. Фото: Государственная Дума РФ

Комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками поддержал два варианта постановления об обращении к президенту РФ Владимиру Путину по признанию самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик.

Как сообщает ТАСС, оба варианта проекта направлены в Совет ГД. Один из них предусматривает призыв к главе государства признать независимость ЛНР и ДНР, но с условием проведения консультаций с МИД России на предмет соблюдения международных договоренностей.

Оба постановления планируется внести на обсуждение Госдумы во вторник, 15 февраля.

19 января фракция КПРФ внесла на рассмотрение ГД проект обращения палаты к президенту о необходимости признания ЛНР и ДНР «в качестве самостоятельных, суверенных и независимых государств».

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что лидер КПРФ Зюганов 14 февраля не сможет принять участие в Совете Думы о признании ЛНР и ДНР.

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