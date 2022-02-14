Зеленский дал 24 часа на возвращение в страну уехавшим с Украины депутатам

Зеленский дал 24 часа на возвращение в страну уехавшим с Украины депутатам
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

У депутатов Рады, покинувших пределы Украины, есть сутки, чтобы вернуться назад.

Лидер Украины Владимир Зеленский заявил депутатам Верховной Рады, которые выехали из страны, вернуться обратно в течение 24 часов. Об этом президент сообщил на пресс-конференции, транслирующейся на странице офиса президента в Facebook.

По словам главы Украины, несколько народный депутатов уже вывезли за границу своих родных, а затем уехали и сами. На возвращение Зеленский дал им ровно сутки.

«Считаю, что они должны вернуться, иначе нам надо всем — как государству, как руководству — делать серьезные выводы», — объяснил президент.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что украинские миллиардеры тайно выехали из страны.

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