Зеленский дал 24 часа на возвращение в страну уехавшим с Украины депутатам

У депутатов Рады, покинувших пределы Украины, есть сутки, чтобы вернуться назад.

Лидер Украины Владимир Зеленский заявил депутатам Верховной Рады, которые выехали из страны, вернуться обратно в течение 24 часов. Об этом президент сообщил на пресс-конференции, транслирующейся на странице офиса президента в Facebook.

По словам главы Украины, несколько народный депутатов уже вывезли за границу своих родных, а затем уехали и сами. На возвращение Зеленский дал им ровно сутки.

«Считаю, что они должны вернуться, иначе нам надо всем — как государству, как руководству — делать серьезные выводы», — объяснил президент.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что украинские миллиардеры тайно выехали из страны.