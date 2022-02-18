Эксперт предположил, что доходы россиян могут увеличиться после поручения Путина

Эксперт предположил, что доходы россиян могут увеличиться после поручения Путина
Эксперт предположил, что доходы россиян могут увеличиться после поручения Путина. Фото: Рixabay

В скором времени доходы жителей России могут увеличиться в случае, если повысится прожиточный минимум и в последствии роста минимального размера оплаты труда.

Первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал после поручения президента России Владимира Путина 17 февраля спрогнозировал увеличение доходов граждан. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на слова Сигала.

Так, 17 февраля в ходе совещания по экономическим вопросам Владимир Путин потребовал в текущем 2022 году добиться роста реальных доходов граждан не менее чем на 2,5%. В связи с этим эксперт выдвинул предположение, что такое заявление может сильно повлиять на ситуацию в стране в случае его выполнения.

Сигал отметил, что закономерным итогом таких действия правительства России станет повышение совокупного дохода населения.

При одновременной индексации пособий и социальных выплат различным категориям граждан, повышение доходов населения может стать существенным», — подчеркнул эксперт.

На совещании Путин затронул вопрос о то, что увеличение доходов населения может быть осуществлено не только за счет эффективных мер социальной поддержки, но и благодаря экономическому росту.

«В текущем году реальные располагаемые доходы граждан должны вырасти не менее чем на 2,5%. Такие ориентиры перед правительством уже поставлены, и эту задачу обязательно нужно решить», — заявил президент России.

Также Путин рассказал, что в отношении динамики с доходами бюджета России за 2022 год идет сохранение, поэтому нужно продолжать идти по бюджетному правилу, а также делать так, чтобы макроэкономические показатели были стабильны.

В процессе совещания в четверг были затронуты вопросы инфляции. Глава государства призвал правительство и Центральный банк страны усилить свою работу по борьбе с инфляцией. Путин подчеркнул, что сражение с инфляцией, — это, действительно, серьезный вызов не только для России, но и для большинства стран во всем мире. Президент страны заявил о необходимости поставить цели на совместную работу и устранить внутренние и внешние конфликты инфляции.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в России продовольственная инфляция за январь достигла 11,1%. Об этом сообщили на официальном сайте Банка России. Баланс рисков для инфляции еще больше сместился в сторону проинфляционных. Он был прежде всего обусловлен ускоренным ростом мировых цен в условиях неэластичного спроса, отметил регулятор.

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