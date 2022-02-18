Эксперт предположил, что доходы россиян могут увеличиться после поручения Путина

В скором времени доходы жителей России могут увеличиться в случае, если повысится прожиточный минимум и в последствии роста минимального размера оплаты труда.

Первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал после поручения президента России Владимира Путина 17 февраля спрогнозировал увеличение доходов граждан. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на слова Сигала.

Так, 17 февраля в ходе совещания по экономическим вопросам Владимир Путин потребовал в текущем 2022 году добиться роста реальных доходов граждан не менее чем на 2,5%. В связи с этим эксперт выдвинул предположение, что такое заявление может сильно повлиять на ситуацию в стране в случае его выполнения.

Сигал отметил, что закономерным итогом таких действия правительства России станет повышение совокупного дохода населения.

При одновременной индексации пособий и социальных выплат различным категориям граждан, повышение доходов населения может стать существенным», — подчеркнул эксперт.

На совещании Путин затронул вопрос о то, что увеличение доходов населения может быть осуществлено не только за счет эффективных мер социальной поддержки, но и благодаря экономическому росту.

«В текущем году реальные располагаемые доходы граждан должны вырасти не менее чем на 2,5%. Такие ориентиры перед правительством уже поставлены, и эту задачу обязательно нужно решить», — заявил президент России.

Также Путин рассказал, что в отношении динамики с доходами бюджета России за 2022 год идет сохранение, поэтому нужно продолжать идти по бюджетному правилу, а также делать так, чтобы макроэкономические показатели были стабильны.

В процессе совещания в четверг были затронуты вопросы инфляции. Глава государства призвал правительство и Центральный банк страны усилить свою работу по борьбе с инфляцией. Путин подчеркнул, что сражение с инфляцией, — это, действительно, серьезный вызов не только для России, но и для большинства стран во всем мире. Президент страны заявил о необходимости поставить цели на совместную работу и устранить внутренние и внешние конфликты инфляции.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в России продовольственная инфляция за январь достигла 11,1%. Об этом сообщили на официальном сайте Банка России. Баланс рисков для инфляции еще больше сместился в сторону проинфляционных. Он был прежде всего обусловлен ускоренным ростом мировых цен в условиях неэластичного спроса, отметил регулятор.