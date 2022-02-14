Продовольственная инфляция в России за явнварь выросла до 11,1%

Рост цен на услуги, некоторые из которых зависят от эпидемической ситуации в стране, ускорился до 5,4%. Фото: Baltphoto/ Ольга Андросова

Рост цен на услуги, некоторые из которых зависят от эпидемической ситуации в стране, ускорился до 5,4%. Фото: Baltphoto/ Ольга Андросова

Продовольственная инфляция в России в январе достигла 11,1%. Об этом сообщили на официальном сайте Банка России.

По оценке финансового учреждения, баланс рисков для инфляции еще больше сместился в сторону проинфляционных. Он был в значительной мере обусловлен ускоренным ростом мировых цен в условиях неэластичного спроса, отметил регулятор.

Непродовольственная инфляция в январе также достигла 8,7%. Годовая инфляция в январе увеличилась до 8,7% (после 8,4% в декабре 2021 года).

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что россиян предупредили о третьей волне инфляции, которая может прийти во втором полугодии. Больше всего она может отразиться на незащищенных слоях населения: пенсионерах, малообеспеченных гражданах и людях с шатким материальным положением.По последним данным Росстата, можно заключить, что цены растут и не собираются останавливаться.