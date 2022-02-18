Setl Group подарит Петербургу школы, детсады, поликлинику и дороги

Setl Group подарит Северной столице школы, детские сады, поликлинику и магистрали общегородского значения. Социально ответственная компания построит эти объекты в ходе реализации своих новых проектов.

Так, 6 школ, 11 детсадов, поликлиника и новые дороги появятся в разных районах города: Петродворцовом, Пушкинском, Московском, Василеостровском и Невском.

В Стрельне Setl Group спроектирует и построит школу на 700 мест и два дошкольных учреждения на 280 и 75 мест. Планируется, что на территории жилкомплекса будет открыт кабинет врача общей практики, а строительная компания совместно с другим застройщиком возведет поликлинику для взрослых и детей.

Кроме того, холдинг возьмется за проектирование и строительство продолжения проспекта Ветеранов на участке от проспекта Буденного до Красносельского шоссе. Отметим, что именно Setl Group разрабатывал проектную документацию для ранее построенного участка этого проспекта длиной 2,2 км.

Неподалеку от Пушкина компания возведет школу на 825 мест и два детсада на 220 мест каждый. Также девелопер займется продолжением Туровской улицы от Колпинского шоссе до реки Славянки и продолжением Центральной улицы от Муромской улицы до реки Славянки.

В жилом комплексе на Кубинской улице построят школу на 1150 мест и три детсада на 130-140 мест. Кроме того, будет построен новый участок 1-го Предпортового проезда, а также благоустроены въезды и выезды с Кубинской улицы и 1-го Предпортового проезда на территорию проекта.

Еще две школы на 300 и 825 мест и три детсада на 120, 220 и 130 мест появятся на Кожевенной линии, в переулке Декабристов, на 25-й линии В. О. и Уральской улице. Одно из дошкольных учреждений уже строится на 25-й линии возле ЖК «Палацио». Также будет разработана проектная документация для участка набережной Макарова от 2-й линии В. О. до транспортной развязки с мостом Бетанкура через Серный остров.

На проспекте Обуховской Обороны Setl Group построит школу на 1850 мест и детский сад для 110 малышей. Кроме того, на проспекте Обуховской Обороны появится подземный переход, ведущий к будущей школе.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в проекте Setl Group появился космический музей.