Во Всеволожском районе под снежными завалами нашли труп женщины

Во Всеволожском районе под снежными завалами нашли труп женщины
Синоптики прогнозируют облачную погоду и снег. Фото: pixabay.com

Во Всеволожском районе под снежными завалами нашли труп женщины.

В деревне Порошкино, женщину насмерть завалило снегом, который сошел с крыши частного дома, сообщает «Пожарно-спасательная служба МО «Агалатовское». Местные жители вызвали спасателей.

Специалисты расчистили снег и обнаружили под ним тело женщины без признаков жизни. Предположительно, это была хозяйка дома.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что после падения подростков с крыши дома на проспекте Тореза возбудили уголовное дело. Трагический инцидент случился во вторник, 15 февраля. В полицию о случившемся сообщил прохожий в 19:50.

Всеволожский район снежные завалы труп


 

Новости партнеров
Дима Билан рассказал о последствиях COVID-19
Дима Билан рассказал о последствиях COVID-19
Надели смирительную рубашку: актера Валерия Николаева забрали в психбольницу
Надели смирительную рубашку: актера Валерия Николаева забрали в психбольницу
Харламов озвучил две причины, которые не дают ему эмигрировать из России
Харламов озвучил две причины, которые не дают ему эмигрировать из России
Тутберидзе о допинг-скандале:
Тутберидзе о допинг-скандале: "Валиева - лицо нашей сборной, поэтому такое меткое попадание"
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Во Всеволожском районе под снежными завалами нашли труп женщины
Прокуратура Петербурга вернула уголовное дело о групповом изнасиловании ...
Ученые: на Земле растет около 9 тыс. видов деревьев
Экономист Кульбака заявил, что россияне могли бы получать по 500 долларов ...
Петербургские медики и водители скорых, пострадавшие от ковида, получат ...
За сутки в Петербурге более 700 человек с ковидом попали в больницы
В Петербурге начали проверку после обрушения части стены «Красного треугольника»
ЦБ разработал законопроекты, запрещающие выпуск и оборот криптовалют в России