Во Всеволожском районе под снежными завалами нашли труп женщины

Во Всеволожском районе под снежными завалами нашли труп женщины.

В деревне Порошкино, женщину насмерть завалило снегом, который сошел с крыши частного дома, сообщает «Пожарно-спасательная служба МО «Агалатовское». Местные жители вызвали спасателей.

Специалисты расчистили снег и обнаружили под ним тело женщины без признаков жизни. Предположительно, это была хозяйка дома.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что после падения подростков с крыши дома на проспекте Тореза возбудили уголовное дело. Трагический инцидент случился во вторник, 15 февраля. В полицию о случившемся сообщил прохожий в 19:50.