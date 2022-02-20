Ребенок сломал однокласснику позвоночник в школе на Сикейроса

Ребенок сломал однокласснику позвоночник в школе на Сикейроса
Мальчика госпитализировали. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В Выборгском районе Петербурга пятиклассник пострадал во время перемены в лицее. Мальчика госпитализировали.

Инцидент произошел в пятницу, 18 февраля, в учебном заведении на улице Сикейроса. Между двумя 11-летними мальчиками случился конфликт, в результате которого пятиклассник толкнул одноклассника, а тот при падении сильно ударился о полку.

Как сообщил 78.ru, пострадавшего доставили в больницу в состоянии средней тяжести. Врачи диагностировали у него компрессионный перелом пятого позвонка.

Семья мальчика неполная, многодетная, на учете в отделе по делам несовершеннолетних не состоит.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге в больницу попал 17-летний подросток без четырех пальцев на руке. Оказалось, что без пальцев он остался из-за взорвавшейся в руках петарды. Это произошло во время игр на пустыре на Родниковой улице в Красном Селе.

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Ребенок сломал однокласснику позвоночник в школе на Сикейроса
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