Экономист раскрыл, что случится с российской экономикой после санкций

Экономист раскрыл, что случится с российской экономикой после санкций
Россия заметит влияние санкций, но сильной угрозы рублю они не несут. Фото: pixabay.com

Санкции Запада будут заметны, но рубль не обвалят. Такое заявление сделал президент российского подразделения Международной ассоциации профессионалов валютного и денежного рынков ACI Russia Сергей Романчук.

По его словам, масштаб санкций из-за признания Донецкой и Луганской Народных республик остается главной неопределенностью для российского рынка, но даже если они будут заметными, доллар вряд ли закрепится выше 80 рублей в ближайшее время.

Как сообщили «РИА Новости», эксперт отметил, что сейчас нельзя точно сказать, какие санкции введет Запад после признания Россией ДНР и ЛНР, но вряд ли они достигнут масштаба абсолютной изоляции России.

Напомним, 21 февраля президент Российской Федерации Владимир Путин признал Донецкую и Луганскую Народные республики независимыми. Подписание документа состоялось на внеочередном заседания Совета безопасности РФ. После Путин поручил российской армии обеспечить мир в ДНР и ЛНР.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что признание ЛНР и ДНР может резко поднять цены на гаджеты в России.

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