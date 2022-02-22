Экономист раскрыл, что случится с российской экономикой после санкций

Санкции Запада будут заметны, но рубль не обвалят. Такое заявление сделал президент российского подразделения Международной ассоциации профессионалов валютного и денежного рынков ACI Russia Сергей Романчук.
По его словам, масштаб санкций из-за признания Донецкой и Луганской Народных республик остается главной неопределенностью для российского рынка, но даже если они будут заметными, доллар вряд ли закрепится выше 80 рублей в ближайшее время.
Как сообщили «РИА Новости», эксперт отметил, что сейчас нельзя точно сказать, какие санкции введет Запад после признания Россией ДНР и ЛНР, но вряд ли они достигнут масштаба абсолютной изоляции России.
Напомним, 21 февраля президент Российской Федерации Владимир Путин признал Донецкую и Луганскую Народные республики независимыми. Подписание документа состоялось на внеочередном заседания Совета безопасности РФ. После Путин поручил российской армии обеспечить мир в ДНР и ЛНР.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что признание ЛНР и ДНР может резко поднять цены на гаджеты в России.