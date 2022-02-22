Признание ЛНР и ДНР может резко поднять цены на гаджеты в России

Альтернатива перекупу у соседей проста – ввозить в Россию контрабандную технику и гаджеты. Фото: Pixabay

Альтернатива перекупу у соседей проста – ввозить в Россию контрабандную технику и гаджеты. Фото: Pixabay

Возможное прекращение поставок техники, смартфонов и других гаджетов в Россию (из США и Японии, к примеру) спровоцирует крайне быстрый рост цен на них.

Причиной этого может стать признание независимости ДНР и ЛНР со стороны России, что заставило страны всего мира начать введение различных санкций против неё. При этом к исчезновению гаджетов на рынке введенные запреты, конечно, не приведут.

Как сообщает «РИА Новости», дистрибьюторам придется выкупать технику у других стран, что серьезно увеличит ее стоимость.

Альтернатива перекупу у соседей проста – ввозить в Россию контрабандную технику и гаджеты. Однако и здесь присутствуют серьезные риски.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что президент США Джо Байден подписал указ, вводящий санкции в отношении Донецкой и Луганской Народных Республик после признания их суверенитета Россией.

Напомним, 21 февраля президент Российской Федерации Владимир Путин признал Донецкую и Луганскую Народные республики независимыми. Подписание документа состоялось на внеочередном заседания Совета безопасности РФ. После Путин поручил российской армии обеспечить мир в ДНР и ЛНР.