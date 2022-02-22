В Петербурге растет число брошенных авто из-за отсутствия программы по утилизации

В правительстве Петербурга признали отсутствие на сегодняшний день программ по утилизации ненужных автомобилей. Фото: pixabay.com

В правительстве Петербурга признали отсутствие на сегодняшний день программ по утилизации ненужных автомобилей. Фото: pixabay.com

В Москве запустили специальный сервис, где можно оставить заявку на бесплатную утилизацию своего авто. Петербуржцам такое возможности пока не предоставили.

В столице на прошлой неделе начал работу электронный сервис «Вывоз ненужных вещей» по утилизации отходов. На нем можно оставить заявку на бесплатную утилизацию своего транспорта или крупной бытовой техники.

Как сообщил Peterburg2, в Северной столице пока такого сервиса нет. Однако с октября 2021 года в городе существуют несколько экопунктов по сбору бытовой и электронной техники. Они расположены на территории Василеостровского, Невского, Красносельского и Колпинского районов.

Пока неизвестно, планируется ли создание программ по утилизации ненужных авто.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что с августа ответственность за утилизацию мусора несут главы муниципалитетов. Губернатор Ленобласти обратил внимание, что из областного бюджета для районов на обустройство пухто выделяют около 200 миллионов рублей.