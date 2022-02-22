Спасатели локализовали квартирный пожар на Петроградской стороне

Спасатели локализовали квартирный пожар на Петроградской стороне
Горит дом №37 по улице Ленина. Фото: google.maps

Крупный пожар в жилом доме на Петроградской стороне, где пострадал один человек, локализован.

Об этом сообщила пресс-служба городского ГУ МЧС. Все происходит в доме №37 по улице Ленина. Пожар, который тушат с полуночи, локализовали к 01:41. Ранг пожара снижен до первого номера.

Площадь пожара на последнем этаже шестиэтажного жилого дома достигла 50 квадратных метров. В трехкомнатной квартире загорелась комната и коридор. Пожару был присвоен дополнительный номер 1 БИС.

В результате ЧП пострадала одна женщина, она госпитализирована.

На месте происшествия работают 27 человек личного состава от МЧС и шесть единиц техники.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что при пожаре на Петроградской стороне пострадала женщина.

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