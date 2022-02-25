Япония замораживает выдачу виз россиянам

Япония замораживает выдачу виз россиянам
Япония вводит новые санкции против России. Фото: pixabay.com

Япония вводит новые санкции против РФ из-за ситуации на Украине. Об этом заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида.

В частности, будет заморожена выдача виз некоторым россиянам и наложен запрет на экспорт в Россию некоторых категорий товаров.

Напомним, 21 февраля президент РФ Владимир Путин после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам России и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Сразу после обращения глава государства в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В документах говорится о необходимости обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.

Владимир Путин утром 24 февраля объявил о начале спецоперации в Донбассе.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что президент Российской Федерации Владимир Путин посчитал вступление Украины в НАТО угрозой для России. Такое заявление было сделано во время обращения президента Российской Федерации к россиянам и соотечественникам на Украине.

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