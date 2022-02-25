Выплата 9000 рублей от ПФР: кому поступят деньги на карту

Пенсионный фонд России в пятницу будет перечислять гражданам денежные выплаты. Стало известно, кому придут выплаты.

Как сообщает Primpress, в пятницу в России заканчивается текущий период выплат от ПФР за февраль. Пособия должны перечислить беременным женщинам, вставшим на учет на ранних сроках, и родителям-одиночкам с детьми от 8 до 17 лет.

Размер второй выплаты равен половине детского прожиточного минимума в регионе. К примеру, в Приморском крае пособие составляет около 9000 рублей. Именно эта сумма и должна поступить местным жителям.

Кроме того, к 25 февраля регионы должны выплатить все пенсии за февраль. Неработающим пенсионерам положены уже увеличенные после индексации на 8,6% выплаты, а также доплата за январь.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что выплата в 75 тысяч рублей положена некоторым пенсионерам с 24 февраля.