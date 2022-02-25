Выплата 9000 рублей от ПФР: кому поступят деньги на карту

Выплата 9000 рублей от ПФР: кому поступят деньги на карту
Выплаты поступят на карту. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Пенсионный фонд России в пятницу будет перечислять гражданам денежные выплаты. Стало известно, кому придут выплаты.

Как сообщает Primpress, в пятницу в России заканчивается текущий период выплат от ПФР за февраль. Пособия должны перечислить беременным женщинам, вставшим на учет на ранних сроках, и родителям-одиночкам с детьми от 8 до 17 лет.

Размер второй выплаты равен половине детского прожиточного минимума в регионе. К примеру, в Приморском крае пособие составляет около 9000 рублей. Именно эта сумма и должна поступить местным жителям.

Кроме того, к 25 февраля регионы должны выплатить все пенсии за февраль. Неработающим пенсионерам положены уже увеличенные после индексации на 8,6% выплаты, а также доплата за январь.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что выплата в 75 тысяч рублей положена некоторым пенсионерам с 24 февраля.

выплаты пенсионный фонд пособия пфр


 

Новости партнеров
Галь Гадот обратилась к фигуристке Трусовой из-за образа Чудо-женщины
Галь Гадот обратилась к фигуристке Трусовой из-за образа Чудо-женщины
В Кремле прокомментировали заявление Эрдогана по поводу признания Россией независимости ДНР и ЛНР
В Кремле прокомментировали заявление Эрдогана по поводу признания Россией независимости ДНР и ЛНР
Валиеву наградили колье с сердцами взамен олимпийской медали
Валиеву наградили колье с сердцами взамен олимпийской медали
Учёные рассказали, с какого возраста мозг начинает медленнее работать
Учёные рассказали, с какого возраста мозг начинает медленнее работать
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Выплата 9000 рублей от ПФР: кому поступят деньги на карту
В аэропорту Пулково 25 февраля задержали или отменили 27 рейсов
Психолог дал советы, как справиться с тревогой из-за событий на Украине
Сеть электроники DNS повысила цены на товар до 30%
Из-за сильного ветра в Петербурге продлили «желтый» уровень опасности
Хакеры из Anonymous объявили «кибервойну» России
Канада объявила санкции против Сбербанка, РЖД, «Газпрома» и ВТБ
Алексей Сутормин — о вылете «Зенита»: нужно принять этот результат и ...