Выплата в 75 тысяч рублей положена некоторым пенсионерам с 24 февраля

Получить выплаты в ближайшее время смогут те пенсионеры, которые долго прожили в браке. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Получить выплаты в ближайшее время смогут те пенсионеры, которые долго прожили в браке. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Пожилым гражданам начислят 50 тыс. рублей с 24 февраля. Однако единовременное пособие положено не всем.

Право на получение выплаты имеют граждане преклонного возраста, которые прожили в браке длительный период.

Как сообщил PRIMPRESS, в Ленобласти парам, которые состоят в браке 50 лет — выплатят по 50 тыс. рублей. Если супруги вместе 60 лет, то размер выплаты составит 60 тыс. рублей. За 70 лет брака власти выдают 70 тыс., а если граждане прожили вместе 75 лет, им перечислят 75 тыс. рублей, сообщает PRIMPRESS.

Размер выплат может быть разным, в зависимости от субъекта Федерации. Для получениясредств важно подать заявление. Сделать это можно в МФЦ или в соцзащите.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Пенсионном фонде назвали условия выплаты двойной пенсии бывшим военным. Главным условием для этого является стаж работы в гражданских структурах. В 2022 году перечисленные параметры составляют 13 лет.