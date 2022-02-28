В Петербурге отложили мартовскую проверку систем оповещения

Ежегодную техническую проверку систем оповещения в Петербурге перенесли на неопределенный срок.

Сирены должны были включить по всему Петербургу 2 марта, однако проверку решили отложить на неопределенный срок. Об этом сообщила пресс-служба ГКУ «Городской мониторинговый центр». Причины этого решения не называют.

Традиционно во время проверки во всех районах города включают электромеханические сирены, уличные громкоговорители, специализированные технические средства оповещения отдельных организаций, сопряженных с городской системой. Кроме того, сигнал тревоги проверяют на телеканалах и радиостанциях.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге рабочая неделя начнется с теплой и сухой погоды.