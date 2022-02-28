В Петербурге отложили мартовскую проверку систем оповещения

В Петербурге отложили мартовскую проверку систем оповещения
Систему оповещения не будут проверять 2 марта. Фото: unsplash

Ежегодную техническую проверку систем оповещения в Петербурге перенесли на неопределенный срок.

Сирены должны были включить по всему Петербургу 2 марта, однако проверку решили отложить на неопределенный срок. Об этом сообщила пресс-служба ГКУ «Городской мониторинговый центр». Причины этого решения не называют.

Традиционно во время проверки во всех районах города включают электромеханические сирены, уличные громкоговорители, специализированные технические средства оповещения отдельных организаций, сопряженных с городской системой. Кроме того, сигнал тревоги проверяют на телеканалах и радиостанциях.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге рабочая неделя начнется с теплой и сухой погоды.

новости СПб проверка сирены системы оповещения


 

Новости партнеров
Зеленский заявил, что не получил ответа от Путина на предложение о телефонных переговорах
Зеленский заявил, что не получил ответа от Путина на предложение о телефонных переговорах
Россиянам перестанут давать вид на жительство в Чехии
Россиянам перестанут давать вид на жительство в Чехии
Президент Болгарии высказался о принятии Россией ДНР и ЛНР
Президент Болгарии высказался о принятии Россией ДНР и ЛНР
Ученые раскрыли, обладатели какой группы крови медленнее стареют
Ученые раскрыли, обладатели какой группы крови медленнее стареют
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге отложили мартовскую проверку систем оповещения
Петербуржцы стоят в 6-балльных пробках утром понедельника
Торги на Московской бирже 28 февраля откроются не ранее 15:00
В Пулково 28 февраля задержан или отменен 21 рейс
Курс доллара на рынке Forex достиг исторического максимума — 113,5 рубля
В Петербурге рабочая неделя начнется с теплой и сухой погоды
Телефонные мошенники начали выманивать деньги под предлогом защиты от санкций
Иммунолог спрогнозировал сроки стабилизации заболеваемости COVID