Россиян ждет рабочая суббота и три выходных

Жителям Российской Федерации напомнили, что эта трудовая неделя будет удлиненной. Гражданам придется работать шесть дней подряд, напоминает интернет-издание PRIMPRESS.

Согласно производственному календарю 2022 года, в предпраздничную неделю режим утвержден следующий. Россияне выйдут на рабочие места, как и положено, в понедельник, 28-го числа. Они продолжат ходить на работу до первой субботы следующего месяца, то есть до 5 марта. Итого трудовая неделя составит шесть дней.

Напомним, что в субботу день будет сокращен. По крайней мере, таковы требования закона в РФ. Можно покинуть офис на час раньше, чем обычно, отмечает PRIMPRESS.

Как отметила юрист Татьяна Нечаева, такие коррективны часто вносятся в производственный календарь. Меры принимаются для того, чтобы граждане смогли максимально эффективно использовать время на отдых.

Ранее сообщалось, что сотрудники предприятий имеют полное право не выходить на работу в праздник. Исключение – случаи, когда между работником и работодателем заключен договор о посменной графике. Кроме того, оплата за работу в праздничные дни должна повышаться.

То же касается сокращенного дня, идущего перед праздником. В данном случае, это 5 марта. Сотрудников нужно отпускать домой на час раньше, чем обычно, они имеют на это полное право. В исключительных случаях работодатель может попросить сотрудников поработать дольше, чем оговаривается законом, если к этому подталкивают обстоятельства.

Во избежание недопонимания юристам предприятий нужно заранее позаботиться о том, чтобы все работники компании знали о графике работы в праздники и могли строить планы. Для этого нужно издать соответствующий приказ, в котором прописан режим в «красные дни календаря» и предшествующие им даты.