Российские депутаты рассмотрят законопроект о внеплановых доплатах пенсионерам

Правительство разработало меры социальной поддержки для жителей Российской Федерации. Проект закона внесен в Госдуму. Если он будет принят, то пенсионеры смогут рассчитывать и на рост пенсий.

В условиях санкций и их последствий для экономики страны правительство намерено оказать поддержку самой уязвимой категории россиян – пенсионерам. Законопроект призван помочь им преодолеть финансовые трудности в условиях нынешнего кризиса. В скором времени он будет рассмотрен депутатами Государственной думы.

Правительство предлагает внести изменения, позволяющие устанавливать социальной доплаты к пенсиям. При этом размер выплат сможет превышать максимальную величину, установленную действующими нормами.

Согласно предложенному на обсуждение документу, в ближайшие год пенсионерам могут назначаться внеплановые дополнительные увеличения пенсии. Насколько возрастут социальные выплаты, определит правительство. Кроме того, правительство сможет повышать стоимость пенсионного коэффициента в соответствующем финансовом году.

Вместе с тем исполнительная власть получит право принимать решение об индексации фиксированной выплаты, идущей плюсом к страховой пенсии. Также правительство получит возможность утверждать ее коэффициент, сообщает «Регнум».

Такие меры правительство предпринимает для того, чтобы компенсировать рост цен на продукты и другие товары первой необходимости. Рост инфляции в этом году изначально был высоким, а после принятия антироссийских санкций обстановка на рынке вообще не поддается прогнозированию.

На 2022 год запланирована очередная индексация пенсий, однако в правительстве понимают, что этих мер сейчас не достаточно, поэтому прорабатывают дополнительные меры поддержки пенсионеров.