В Петербурге утвердили проект планировки Московско-Дунайской развязки

Правительство Петербурга утвердило проект планировки транспортной развязки на пересечении Московского шоссе с Дунайским проспектом.

Как сообщили в Смольном, на рабочем совещании сегодня были приняты проекты планировки и межевания территории, где будет строиться Московско-Дунайская развязка.

С помощью новой развязки власти хотят улучшить дорожную ситуацию во всей южной части Петербурга.

«Развязка обеспечит выезд для автомобилей на федеральную трассу М-10, которая связывает наш город с Москвой. Это будет особенно удобно для жителей четырех южных районов, где ведется активное жилищное строительство – Колпинского, Пушкинского, Фрунзенского и Московского», — заявили в пресс-службе.

Кроме того, Смольный утвердил проекты планировки и межевания спортивного комплекса в квартале, ограниченном Богатырским и Елагинским проспектами, Ситцевой и Яхтенной улицами. Площадь комплекса составит 54 тысячи квадратных метров. Также там будут построены гараж на 130 мест и трансформаторная подстанция.

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