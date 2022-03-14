Двое энергетиков провалились в кипяток во время ремонта трубы на Будапештской

Два сотрудника АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» попали в больницу с ожогами, после того как провалились в кипяток во время ремонта трубы на Будапештской улице. Прокуратура начала проверку после несчастного случая.

Инцидент произошел днем в воскресенье, 13 марта, около дома номер №15. На участке проводились работы по устранению технологического нарушения.

Как сообщили в пресс-службе предприятия, сотрудники получили ожоги ног. Им оказали первую медицинскую помощь и увезли в больницу. Компания оказывает всю необходимую помощь.

Сотрудники прокуратуры оценят соблюдение требований трудового законодательства при проведении ремонтных работ со стороны АО «Теплосеть Санкт-Петербурга». По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что одному их пострадавших рабочих 34 года. Его доставили в больницу с термическими ожогами правой ноги и живота. Состояние пострадавшего оценили как тяжелое. Мужчину пришлось положить в реанимацию.